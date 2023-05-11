أمطار رعدية على البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار زادت حدتها في إدكو، رشيد والمحمودية، مصحوبة برعد وبرق وتساقطت الثلوج في بعض المدن.

من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بانتشار فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، حيث تم الدفع بأكثر من 1300 معدة وطاقم فنى بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة، كما وجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات.



وشددت نائب محافظ البحيرة على التدخل فوراً لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، واستمرار العمل وتواجد جميع المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي وانتشار وحدات للحماية المدنية لرفع أى تراكمات على الطريق الدولي.