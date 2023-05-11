مايا دياب توقع عقد لإنتاج ألبوم My MayaV

بعد النجاحات التي حققتها مايا دياب في عالم الغناء والتقديم التلفزيوني، وفي وقت تعتبر فيه من نجمات العالم العربي وأكثرهم تأثيرًا في عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي، وقّعت النجمة اللبنانية عقد لإنتاج ألبوم بعنوان My Maya V المتوقع صدوره في وقت لاحق هذا العام.

و حول هذا التعاقد قالت مايا: أنا سعيدة جدًا بهذا التعاون مع وارنر ميوزك الشرق الأوسط، آمل أن يوصل مشروعنا المشترك الموسيقى العربية إلى جماهير أوسع في جميع أنحاء العالم، وأن نتمكن معًا من رفع حدود الموسيقى العربية.

يذكر ان عام 2015 أصدرت مايا البوم My Maya الذي تضمن 9 أغاني منوعة بين اللبنانية والمصرية وحقق انتشارًا كبيرًا، تبعه بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال المنفردة التي أصدرتها مايا في السنوات الأخيرة