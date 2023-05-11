مران الزمالك.. الزناري يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب إنتهاء اللاعب من البرنامج التدريبي الذي وضع له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.

وأدى الزناري الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.