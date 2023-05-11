مياه الدقهلية تجري تقييم المسار الوظيفي لـ915 من العاملين بالشركة لعام 2023

أعلن مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ إجراء تقييم المسار الوظيفي لـ 915 من العاملين بالشركة “نصف مدة و مدة كاملة” لعام 2023، وذلك للدرجات الوظيفية “الثانية والثالثة و الرابعة”، من العاملين بوظائف: مهندسين، كيميائين، محاسبين، أخصائيي خدمة عملاء، علاقات عامة، موارد بشرية، سلامة وصحة مهنية، ومراقبين أمن، قارئين ومحصلين، فنيين، وكاتب ومدخل بيانات.

وقد استمرت الاختبارات على مدار 5 أيام، على فترتين صباحية ومسائية، بداية من يوم الأحد الموافق 7/5/2023، وحتى اليوم الخميس الموافق 11/5/2023، بمقر مركز التدريب الإقليمي.

وأوضح نصر أن تلك الاختبارات تتم لرفع كفاءة العاملين بالشركة، من خلال إمداد العاملين بالمواد العلمية التي تخص أعمالهم، ثم اختبارهم بها للتأكد من إلمامهم بها بشكل جيد، ومن ثم تحسين جودة العمل، وحصولهم على الترقية عن استحقاق للنهوض بالشركة.

IMG-20230511-WA0101

IMG-20230511-WA0099

IMG-20230511-WA0100

IMG-20230511-WA0103

IMG-20230511-WA0098

IMG-20230511-WA0097