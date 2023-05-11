خارجية فرنسا: حل الدولتين هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام بشأن القضية الفلسطينية

أكدت كاثرين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، أن حل الدولتين هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام بشكل مستمر بشأن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية الصياغة التى دارت بين كل أطراف المؤتمر مع وزراء خارجية ألمانيا والأردن ومصر، اليوم الخميس.

وأضافت وزيرة خارجية فرنسا خلال كلمتها التي نقلتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، “نسعي لخلق إطار للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكدة أهمية العمل فى إطار تنفيذ القانون الدولي واتخاذ القرارات والتدابير الحاسمة لحل الأزمة.

وتابعت وزيرة خارجية فرنسا، أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها ولكن فى الإطار، والشكل المناسب، معقبة “يجب علينا أن نلتقي ونتحدث مجددا من أجل دفع السلام قدما، لأن حتي الآن كل الآفاق ليست واضحة”، لافتة الى أن تلك المجموعة ألتقت أول مرة فى إطار صعب.