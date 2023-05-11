مران الزمالك.. عمرو السيسي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

انتظم عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الفترة الماضية، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوي الركبة.

وشارك عمرو السيسي في جميع فقرات المران سواء التأهيلية أو الفنية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.