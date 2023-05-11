55شابًا يُشاركون في نشاط الكشافة بمكتبة مصر العامة في الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها، أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر ابريل الماضى قدمت خدمات عدة فى المجالات الآتية:

فى مجال الأنشطة :

نشاط تحفيظ القرأن الكريم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدربين مابين (أطفال/ شباب / كبار).

نشاط توتة وحدوته حيث بلغ عدد المستفدين منه 15متدرب (أطفال).

نشاط تلوين حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدربين (أطفال).

نشاط المكرمية وحوى يا وحوى حيث بلغ عدد المستفدين منه 14متدرب مابين (أطفال/ شباب / كبار)

نشاط الكشافة حيث بلغ عدد المستفدين من 55 متدرب (شباب / كبار).

نشاط تفصيل مستوى ثانى ورسم مستوى اول حيث بلغ عدد المستفدين منه 23 متدرب (أطفال /شباب /كبار).

نشاط اركان الإيمان حيث بلغ عدد المستفدين منه 10متدربين (أطفال).

كما قامت المكتبة بتنظيم ندوة اون لاين عن كيفية اكتشاف التوحد وطرق علاجة.