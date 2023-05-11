محافظ كفر الشيخ: توزيع 3 آلاف شنطة غذائية على الأسر المستحقة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن وصول 3000 شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد شريف هيكل مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ ماهر أبوعيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 3000 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، وجرى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد المحافظ، أنه تم توزيع 60 شنطة على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.