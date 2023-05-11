ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 3 آلاف شنطة غذائية على الأسر المستحقة

توزيع شنط غذائية
توزيع شنط غذائية في كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن وصول 3000 شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.
وشهد شريف هيكل مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والشيخ ماهر أبوعيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وصول 3000 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، وجرى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأكد المحافظ، أنه تم توزيع 60 شنطة على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية.

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لأسر الأولى بالرعاية مديرية تضامن كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الحماية الاجتماعية