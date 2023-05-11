"تعليم دمياط" ينتهي من امتحانات النقل لمرحلة التعليم الأساسى

انتهت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس مرحلة التعليم الأساسي بدميـاط.

وتابع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بمدرسة الشهيد محمد احمد حجازى الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية.

ويأتي ذلك للإطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتاكيد علي الإنضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين.

وتفقد "وكيل الوزارة" اللجان الامتحانية واطمأن علي سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية، كما تابع أعمال كنترول المدرسة موجها بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد والمراجعات.

وأشار وكيل تعليم دمياط، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.