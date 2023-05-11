"الصحة الفلسطينية": 25 شهيدًا و76 مصابًا في قطاع غزة منذ بداية التصعيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن حصيلة أعداد الشهداء والمصابين منذ بداية التصعيد في قطاع غزة، مؤكدة أن هناك 25 شهيدًا و76 مصابًا في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيانٍ لها، إنّ حصيلة الشهداء ارتفعت في القطاع إلى 25 شهيدًا، وعدد الإصابات إلى أكثر من 76 بينها إصابات خطيرة، إذ شهدت الساعات الأخيرة استمرار إطلاق دفعات من الصواريخ من غزة، وغارات للطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس.

ووصلت بعض صواريخ المقاومة مساء أمس إلى تل أبيب، حيث سمع دوي عدة انفجارات في محيط المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات، حيث طال القصف الجوي الشقق السكنية والأراضي الزراعية والمساجد ومؤسسات حكومية عديدة في القطاع.

يذكر أن، القناة الإسرائيلية السابعة قد كشفت، أمس الأربعاء، عن إطلاق عدة صواريخ آتية من قطاع غزة تجاه تل أبيب وتحديدًا في “رامات جان، وجفعات يايم”، مشيرة إلى أن هناك طائرة حربية قصفت صاروخين موقع شرق مدينة رفح جنوب القطاع وآخر شرق مدينة خان يونس وتحديداً في غرب بلدة “بيت لاهيا” شمال القطاع.