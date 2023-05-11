الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 33

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وسيكون ذروة الارتفاع حيث يسجل أعلى قيمة للحرارة على مدار الأسبوع.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة على جنوب البلاد في الأقصر وأسوان، بسبب وجود منخفض جوي في الصحراء الغربية مع كتل هوائية جنوبية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشهد أيضا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وسنشعر بأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض مناطق جنوب سيناء مقابل أجواء معتدلة على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار».

وأوضحت، أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، والكتل القادمة من مناطق صحراوية حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى وبعض الاماكن من شمال الصعيد.

