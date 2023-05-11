تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.2 % ليصل إلى 17,459.95 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.01 % ليصل إلى مستوى 21,018.56 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.09 %، وصولا الي 7,284.99 نقطة

بينما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.31 % ليصل إلى مستوى 3,058.91 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4,651.62 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.3 %، ليصل إلى مستوى 3,158.03 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.47%، وصولا الي مستوى 2,904.12 نقطة.