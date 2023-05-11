غرفة أموال و5 جثث.. مباحث الجيزة تسابق الزمن لحل لغز 4 وقائع غامضة

يعكف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، على قدما وساق لحل لغز 4 وقائع غامضة شهدتها أنحاء القطاع خلال الأيام القليلة الماضية من خلال تشكيل عدد من فرق البحث لسرعة حل ألغازها وكشف غموضها وضبط المتهمين في كل واقعة.



في المنيرة الغربية.. جثة مُسنة وابنتها تثيرا الذعر

شهدت منطقة المنيرة الغربية بالجيزة واقعة مقتل سيدة مُسنة في عقدها الثامن ونجلتها في منتصف العقد السادس في ظروف غامضة داخل شقتهما بشارع جلال القاضي بدائرة القسم، حيث انتقلت القوات وجرى فرض كردون أمني بمحيط مسرح الجريمة وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار الذي شهد الواقعة لتتبع خط سير الجناة وسرعة ضبطهما.



العمرانية.. شبهة جنائية تحوم حول حريق شقة بداخلها جثتين مُسن وزوجته

لا تزال أجهزة الأمن بالجيزة تسعى جاهدة لكشف ملابسات تفاصيل واقعة العثور علي جثتين ل"مكرم توفيق" 62 سنة، زوجته "ريا إسكندر مسعود" 50 سنة، بعد حريق نشب داخل شقتهما بالعقار رقم 45 من شارع صابر مجمع المدارس خلف سنترال العمرانية، حيث تشير التحريات الأولية إلي وجود شبهة جنائية في الواقعة وجاري كشف ملابسات وتفاصيل الحريق.



الصف.. شبكة صياد تخرج جثة مجهول مقيد بالحبال ومربوط بحجر

انتشلت شبكة صيد خاصة بأحد الصيادين أثناء رحلة صيد في مياه النيل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة جثة شخص مجهول مقيد بالحبال ومربوط بحجر في مياه النيل، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.



العجوزة.. الحماية المدنية تعثر على غرفة زجاجية تحت الأرض بداخلها ملايين الجنيهات

عثرت قوات الحماية المدنية بالجيزة أثناء القيام بعض الأعمال في عقار تحت الإنشاء بشارع دمشق بالمهندسين علي غرفة زجاجية داخلها ملايين الجنيهات في ظروف غامضة ويجري فريق بحث جنائي تحريات موسعة لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.