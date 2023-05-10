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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يكرم ممثلي اليونيدو في ختام دورة "التعليم بالجدارات"

التكريم
التكريم
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اختتمت بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التدريبية "التعليم بالجدارات"، المنعقدة بالجامعة في الفترة من 6 حتى 10 مايو الجاري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)،.

واستهدفت الدورة التدريبية، رفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، على نظام التعليم بالجدارات، بالتنسيق مع ممثلي اليونيدو، د.حسام إبراهيم، خبير التعليم الفني والتكنولوجي ود. محمد نجم خبير الأغذية، وبتنظيم من أ.د حمودة محمد، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وخلال فعاليات الختام، كرم أ.د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة التكنولوجية، كل من د.حسام إبراهيم، خبير التعليم الفني والتكنولوجي ود. محمد نجم خبير الأغذية، ممثلي منظمة اليونيدو، وأ.د أشرف بهجات، أستاذ ووكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة القاهرة، وأهداهم درع الجامعة تقديرا لمجهوداتهم خلال الدورة التدريبية، بحضور أ.د محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يشار إلى أن الدورة التدريبية تناولت التدريب على بناء مقررات بنظام الجدارات، وتشمل دراسة حالة عن مقررات سلامة الأغذية وإدارة مخلفات المصانع، من حيث مخرجات التعلم والمعايير ثم الأدوات اللازمة لتخريج طلاب تكنولوجيين، يتمتعون بكافة المعارف والمعايير والسلوكيات التي تواكب التطور في سوق العمل وصقل مهارات الطالب المعرفية.

 

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نظام الجدارات منظمة اليونيدو جامعة طيبة التكنولوجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الأقصر