الرئيس التونسي تعليقًا على حادث "جربة": الهجوم هدفه زرع الفتنة وضرب الموسم السياحي

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بيانًا حول واقعة الهجوم الذي استهدف معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة التونسية، معتبرًا أن الهدف من وراء ذلك الهجوم هو زرع الفتنة وضرب الموسم السياحي في تونس.

وأضاف سعيد، في بيانه الذي أصدره عقب اجتماع مع مجلس الأمن القومي التونسي، أن من يستهدفون تونس بتلك الهجمات معروفون وهدفهم هو زعزعة الاستقرار، مضيفًا: "لن يقدروا على ذلك لأن هناك دولة قوية ومؤسسات وأن الشعب التونسي يعلم جيدًا مخططات هؤلاء المجرمين".

وتابع بيان الرئيس التونسي قائلًا: "من استهدفوا تونس يفضحون أنفسهم يومًا، ودولتنا قوية بقواتها المسلحة وبمؤسساتها وشعبها الواعي، وواهم من يعمل على التشكيك في قدرات الدولة التونسية".

وطمأن الرئيس التونسي الشعب والعالم أجمع بأن تونس عصية على الإرهاب وستبقى أمنة، مهما حاول المجرمون زعزعة استقرارها وأمنها، كما تعهد في الوقت ذاته بحفظ الأمن والنظام والاستقرار داخل المجتمع التونسي.