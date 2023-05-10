قرارات من النيابة بشأن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالعياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالإستعلام عن الحالة الصحية، ل3 أشخاص بعدما إصيبوا في حادث إنقلاب دراجة نارية توك توك بالطريق السريع بقرية العطف دائرة مركز شرطة العياط، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث وقد طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تؤكد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق السريع أمام قرية العطف بدائرة المركز.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.