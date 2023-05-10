وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لمواجهة أي سيناريو

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربة قاسية للفصائل في غزة خلال فترة قصيرة جدا.

وأضاف أن الفضل يعود للتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة التي دخلت مؤخرا إلى الخدمة، مشددا على أن تل أبيب سترد على كل من يحاول المساس بأمن دولتهم.

وأكد، أن المعركة لم تنتهي بعد وأن ساحة الحرب لم تصمت، مشيرا إلى ان جيش الاحتلال على استعداد لمواجهة أي سيناريو.

واستطرد بالقول: "آمل أن تنتهي هذه المعركة قريبا"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد فتى شمال قطاع غزة، متأثرا بإصابته إثر سقوط شظايا صاروخ إسرائيلي على منزل عائلته، ليرتفع بذلك عدد ضحايا اليوم الثاني العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7 أشخاص.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتى رامي شادي حمدان (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ سقط على منزل عائلته في شارع القرمان ببلدة بيت حانون شمالا، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وبارتقاء الفتى حمدان ترتفع حصيلة الشهداء اليوم إلى سبعة، ومنذ بداية العدوان على القطاع فجر الثلاثاء إلى 22 شهيدا.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد في الضفة الغربية وقطاع غزة 133 مواطنا، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.