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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب قسم التربية الفنية يهدون صورة بالرسم الديجيتال لرئيس جامعة القناة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة نهلة صابر تاوضروس أستاذ  التربية الفنية بقسم التربية الفنية والموسيقية، والدكتور أحمد عطيتو أحمد المشرف على المعرض الفني  بقسم التربية الفنية والموسيقية .

جاء ذلك على هامش معرض مشروعات التخرج لطلاب التربية الفنية بكلية التربية جامعة قناة السويس.

قامت طالبات قسم التربية الفنية وهن  الطالبة مي أسامة، والطالبة ندى ممدوح، والطالبة شيماء عربي  بإهداء رسم ديجيتال من تصميمهن إلى الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

هذا وأعرب الدكتور ناصر مندور عن بالغ سعادته بقيام الطالبات بإهداء صورة له، وأن تكون هذه الصورة ضمن مشروع تخرجهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد ، مؤكدًا أن الفنون بكافة أشكالها هى دليل تقدم الشعوب ورصد لحضارتها، لافتاً إلى تميز المشروعات الطلابية التي جاءت بالمعرض .

كما حرص رئيس الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع الطالبات، وقيادات كلية التربية، وقسم التربية الفنية تقديراً لمجهوداتهم فى تنظيم المعرض الذي شارك به 70 طالب وطالبة .

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