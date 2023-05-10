العريش تستقبل الملتقى الثقافي من البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية، الأحد المقبل 14 مايو، بمدينة العريش، بمشاركة 90 شابا وفتاة من كل المحافظات الحدودية "شمال سيناء، جنوب سيناء، الشلاتين وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح" وشباب محافظة القاهرة، وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالي.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الملتقى يأتي استكمالا لما نظمته هيئة قصور الثقافة بمدينة العريش خلال الفترة الأخيرة، في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بسيناء.

وأشار عطوة إلى أن الملتقى يهدف إلى اكتشاف مواهب الشباب المشارك ودعمها وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، إضافة إلى إتاحة الفرص للشباب لتبادل الأفكار والآراء والتعرف بعادات وتقاليد أقرانهم في المحافظات المختلفة، كما يهدف إلى التعرف على بعض المعالم السياحية والثقافية لأرض الفيروز، وتنمية مهارات الشباب وتعليمهم فنيات بعض الحرف الفنية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة للتمكين الاقتصادي والعدالة الثقافية.

يشار إلى أن الملتقى يقام بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة عرض سينمائي لسينما الشعب بالقصر.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وسبق للهيئة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر.

"أهل مصر" برنامج رئاسي يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.