فرج عامر يدعم فريق الكرة ويطالبهم باستمرار الانتصارات أمام فيوتشر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، بقيادة أحمد سامي، استعداداته على ملعب النادي السكندري ، لموقعة فيوتشر في الدوري الممتاز .

ومن جانبه ،حرص محمد فرج عامر ، رئيس نادي سموحة ،على التواجد داخل ملعب التدريبات الجماعية ،لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني ،مطالبهم بضرورة أستمرار صحوة الإنتصارات والنتائج الإيجابية خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة .

وتأهل فريق الكرة بنادي سموحة ،لمنافسات دور الـ ١٦ من كأس مصر ،بعد الاطاحة بالو ايجيبت بنتيجة بهدفين مقابل هدف .

ويستضيف سموحة نظيره فيوتشر ،الثلاثاء المقبل ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد ٣٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .