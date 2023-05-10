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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حقيقة عرض الصفاقسي التونسي لضم أفشة وعبدالقادر من الأهلي

أفشة
أفشة
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أثار عرض نادي الصفاقسي التونسي لضم محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدلا كبيرا داخل النادي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وترددت أنباء قوية عن رغبة حسام البدري المدير الفني لنادي الصفاقسي التونسي، في التعاقد مع ثنائي المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وعلمت “البوابة نيوز” أن الاهلي لم يتلقى أي عروض للتعاقد مع الثنائي من نادي الصفاقسي التونسي، ولا حتى اتصالات شفهية من حسام البدري المدير الفني للفريق. 

وتواصلت “البوابة نيوز” مع حسام البدري نفسه، والذي نفى أن يكون قد طلب التعاقد مع الثنائي في الفترة الحالية، مشددا على أنهما من الأعمدة الأساسية في الأهلي، ولكن لم ملف التعاقد معهما لم يتم طرحه من الأساس.

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي ‏معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، ‏ليضيف الفريق اللقب الـ13 في تاريخ النادي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الترجي التونسي في تونس يوم 12 مايو الحالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مايو الجاري أيضًا في القاهرة.

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