ننشر تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة في أهلي زايد

شهد النادي الأهلي فرع الشيخ زايد اليوم، اجتماعا هاما بين محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف على ملف كرة القدم، مع شركة الكرة بالأهلي.

وعلمت البوابة نيوز أن الاجتماع شهد التطرق للحديث عن ملف احتراف حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي نهاية الموسم الحالي، بسبب العروض القطرية.

وناقش الاجتماع المقابل المادي الذي سينعش خزينة الأهلي حال رحيل حمدي فتحي، إذ من المتوقع أن يكون العرض بمقابل يتخطى 4 ملايين دولار.

كما ناقش الاجتماع ملف اللاعبين الذين يرغب مارسيل كولر المدير الفني للفريق التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتطرقت الجلسة إلى الحديث عن اللاعبين المتوقع رحيلهم بعدما قرر كولر الابقاء عليهم للموسم الجديد، واتفق الجميع على ضرورة اكتساب المال وراء بيعهم أو إعارتهم أو حتى دخولهم في صفقات تبادلية.