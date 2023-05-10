رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة يلتقى بالمستثمرين

التقى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة و الدكتور اسامه التابعى حفيله رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين والنائب الاول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمقر جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة بحضور عدد من الأعضاء والمستثمرين .

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وفى بداية اللقاء رحب الدكتور اسامه حفيله المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز والحضور مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين جمعية المستثمرين وجهاز المدينة والدور الوطني لدعم الصناعة والاستثمار واستعرض نبذه عن المنظمة الصناعية وامتدادها والتى يبلغ مساحتها ٦٠٨ فدان وعدد المشروعات المنفذة ٧٢٠ مشروع ومشروعات صغيرة وورش باجمالى ١١٢ مشروع تستهدف فرص عماله حوالي ٣٨ الف فرصة عمل بإجمالى استثمارات ٧٠ مليار جنيه .

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وقام المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز بالترحيب الحضور وأكد أن الاجتماع ياتى ضمن جهود جهاز المدينة لدعم مستثمرى ومصنعى مدينة دمياط الجديدة واستمع الى مقترحات ومطالب المستثمرين والعوائق والتى تمثلت فى استكمال أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية وسرعة الانتهاء من أعمال احلال شبكة التليفونات وقيد الارتفاع بالمنطقة وطلب التنسيق لعمل لوحات استرشادية بالمنطقة الصناعية وموقف خطط التطوير بمنطقة الشاطئ.

وأكد أن هذه المتطلبات تتوافق مع خطط العمل الحالية لسرعة الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد لبعض المرافق بالمنطقة الصناعية كذلك خطط تطوير الشاطئ التى تم البدء فيها وجارى عمل التنسيقات الخاصة بقيد الارتفاع بالمنطقة وتم الاتفاق على تفعيل دور المشاركة المجتمعية باعتبار جهاز المدينة وجمعية المستثمرين من أهم محاور التنمية بالمدينة .

كما قام الدكتور أسامة حفيلة بتقديم درع الجمعية المهندس محمد خلف الله متمنيا له مزيد من التوفيق والسداد لخدمة المدينة ودفع عجلة الاستثمار مع الوعد فى تطبيق خطة ترقيم المحاور بالمنطقة الصناعية بصورة عاجلة ودعم المستثمرين فى تنمية شاطىء دمياط الجديدة.