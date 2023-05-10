الحمى النزفية تضرب العراق مجددا.. الأسباب والأعراض والعلاج

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل عشرات الإصابات بالحمى النزفية منذ بداية العام 2023 ومن بينها حالات وفاة .

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة سجلت منذ مطلع العام الحالي 67 إصابة بمرض الحمى النزفية، من ضمنها 10 وفيات في العراق ككل".

ووفق المسؤول العراقي فإن ذي قار جنوبي البلاد تصدرت المحافظات العراقية بعدد الإصابات والوفيات، تليها محافظات البصرة والمثنى والنجف.

فيما يلي أسباب الحمي النزفية وأعراضها وعلاجها:

أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضا خفيفا، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف. وأحد أشهر الفيروسات النزفية هو الإيبولا،

أسباب الحمى النزفية:

تحدث هذه الأمراض بسبب فيروسات من 4 مجموعات هي :

فيروسات أرينا Arenaviruses

الفيروسات الخيطية Filoviruses

فيروسات بونيا Bunyaviruses

فلافيفيروس Flaviviruses

تصيب هذه الفيروسات الحشرات أو القوارض. ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى من التعرض لجسم أو سوائل الجسم أو فضلات القوارض المصابة أو من خلال لدغة حشرة، عادة من البعوض أو القراد. كما تنتشر بعض الفيروسات من شخص لآخر.

أعراض الحمى النزفية:

تختلف الأعراض حسب المرض المحدد. قد يكون لكل شخص أعراض مختلفة قليلا. يمكن أن تتأثر أعضاء مختلفة في الجسم. تشمل الأعراض غالبا ما يلي:

حمى ودوخة وآلام العضلات وفقدان القوة وإنهاك عام في الجسم

غالبا يظهر المصابون بالحالات الشديدة علامات نزيف. قد يكون هذا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من فتحات الجسم مثل الفم أو العينين أو الأذنين. لكن فقدان الدم نادرا ما يكون سبب الوفاة. وقد يكون لدى هؤلاء الأشخاص صدمة او تحدث نوبات

أوفشل الجهاز العصبي وصولا إلى غيبوبة وهذيان

علاج الحمي النزفية

بشكل عام لا يوجد علاج معروف لهذه الأمراض. وقد يحصل المصابون على علاج داعم.

و قد يشمل ذلك الحصول على السوائل أو المساعدة في التنفس ومسكنات الألم. وقد يساعد دواء مضاد للفيروسات بعض المصابين بحمى لاسا.