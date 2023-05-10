افتتاح بطولة الشهيد الرفاعي الخمسين للمصارعة بجامعة المنوفية

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الخمسين للجامعات والمعاهد العليا في لعبة المصارعة بالصالة المغطاة باستاد الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات .

شهد الافتتاح طابور عرض من جانب وفود الجامعات المشاركة بالدورة بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسعاد بيومي القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

يتولى الإشراف على البطولة كلا من، الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسؤول النشاط .

تشهد البطولة مشاركة ١٢٤ لاعب من ٢١ جامعة حكومية وخاصة

كما شهد الافتتاح تواجد الدكتور نعيم فوزي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عمرو الكشكشي عميد كلية الطفولة المبكرة والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والطالب محمود خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية .