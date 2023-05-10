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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

60 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور والتعويضات بمشروع الموازنة العامة الجديدة

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عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب،  التي أحالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للجنة الخطة والموازنة، لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.

 تقدر مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة الجديد للسنة المالية 2023/2024 بنحو 470 مليار جنيه (4% من الناتج المحلي الاجمالي) مقابل 410 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية 2022/2023 بزيادة قدرها 60 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14,6%.

وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين نسبة 15,7% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة الجديد.
 

الدكتور محمد معيط مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024 المستشار الدكتور حنفي جبالي