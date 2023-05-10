60 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور والتعويضات بمشروع الموازنة العامة الجديدة





عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، التي أحالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للجنة الخطة والموازنة، لبحثها ومناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة لإبداء الرأي النهائي فيها.

تقدر مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة الجديد للسنة المالية 2023/2024 بنحو 470 مليار جنيه (4% من الناتج المحلي الاجمالي) مقابل 410 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للسنة المالية 2022/2023 بزيادة قدرها 60 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 14,6%.

وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين نسبة 15,7% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة الجديد.

