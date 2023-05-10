رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب

تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب والتي تشهد عقد امتحانات الدكتوراه والماجستير والدبلومات في جميع التخصصات

رافق القاصد كل من الدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب و الدكتور محمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وأم محمد شيحة مدير عام الكلية.

قام رئيس الجامعة بالمرور على اللجان ومتابعة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بها كما تابع خلال جولته توفير التأمين اللازم لمقار اللجان، والتدابير الخاصة من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين وتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في جو ملائم.

واستطلع القاصد آراء الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الدكتوراة في اقسام الطب المختلفة حول مستوى الأسئلة والوقت المخصص لها، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التي يجب إتباعها خلال فترة الامتحانات، من أجل توفير الهدوء والراحة للطلاب .