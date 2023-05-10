رئيس الاتحاد الدولي لليد يتفقد منشآت نادي البنك الأهلي.. "صور"

استقبل اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي، في حضور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي والمدير الفني لمنتخبات الناشئين والشباب، والسيد النمر رئيس الإتحاد السعودي والعربي لكرة اليد، والسيد على بن حسن عضو الإتحاد العربي، والسيد فاخر على غاشي الأمين العام للاتحاد العربي.

وأحمد السرس عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد فياض عضو مجلس إدارة النادي بالإسكندرية، وشريف الجيوشي المدير الفني للفريق بفرع الإسكندرية، وحاتم سمير المدير التنفيذي للنادي.

وتناول اللقاء بين أقطاب كرة اليد في مصر والعالم العربي والدولي حديث مطول عن مصير كرة اليد في مصر، ووصول اللعبة لمستوي يواكب بشكل كبير كرة القدم.

وأشاد رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد خلال زيارته بالمنظومة والقائمين عليها، معربا عن سعادته بزيارة تلك المؤسسة العريقة.

وفي ختام جولة رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد أهداه اللواء أشرف رئيس نادي البنك الأهلي درع النادي كما حرص على تكريم كلا من الكابتن محمد الأمين وفاضل النمر لمجهوداتهم في الآونة الأخيرة للارتقاء باللعبة.

وأكد اللواء أشرف نصار خلال الاجتماع أن زيارة اعلام مصر والعالم العربي في كرة اليد يعد بمثابة شرف كبير للمنظومة بالكامل، وفي مقدمتهم الدكتور حسن مصطفي بما يتمتع به من باع كبير في رفع اسم مصر في المحافل الدولية، مضيفا ان رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد جعل منها لعبة شعبية ثانية على مستوي العالم فور تولية منصب رئيس الإتحاد الدولي.