ختام فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين بجامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ختام فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين، والملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة للطلاب ذوي الهمم والذي تنظمه جامعة الفيوم.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأعضاء لجنة التحكيم للمرحلتين النهائية والأولي وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين بالملتقى، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وصرح الدكتور ياسر حتاته أن الهدف من عقد الملتقي العمل على تحقيق التواصل والتلاحم والتنافس بين الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والثقافات.

وأشار إلى أن مثل هذه الملتقيات تسهم في إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي وتحمل الضغوط وتنظيم الوقت.

وقدم الشكر لجميع الوفود المشاركة من جامعات مصر المختلفة، والتي بلغت 16 عشر جامعة حكومية وأهلية مثلهم 32 طالب و32 طالبة، مؤكدًا أن جميع المشاركين فائزين، مؤكدًا حرص جامعة الفيوم علي استضافة الملتقي كل عام.

فيما أكد الدكتور محمد فاروق الخبيري أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية؛ حيث تكسب الطلاب تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

وأشاد بتنظيم الملتقى الثاني سفراء النوايا الحسنة للطلاب ذوي الهمم، الذى يهدف لاختيار سفير ونائب للنوايا الحسنة للطلاب ذوي الهمم لكل قطاع من قطاعات الجمهورية، للعمل على تبادل الخبرات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للطلاب ذوي الهمم بجامعات مصر المختلفة، موجها الشكر لكل المشاركين والقائمين على تنظيم الملتقى.

من جانبه أشاد الدكتور طايع عبد اللطيف بالتنظيم المميز للملتقى من كافة الجوانب، والشفافية التي تمتع بها أعضاء لجنة التحكيم من داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا أن الجامعة تضم عددًا من القيادات الرائدة داخل الجامعة.

ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

فيما قدم الدكتور حسن السبكي مشرف وفد جامعة السادات في كلمته ممثلا عن الوفود المشاركة الشكر لإدارة جامعة الفيوم على تنظيمها المميز للملتقى وحسن الاستقبال والضيافة والتعاون وتيسير كافة العقبات أمام جميع المشاركين.

وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج الملتقي وجاءت كالتالي: في مسابقة الطالب المثالي فوز عبد الرحمن محمد سيد بالمركز الأول فى جامعة الفيوم، والمركز الثاني الطالب كريم حسام طلعت جامعة الإسكندرية، والمركز الثالث محمد مصطفى أحمد، وفي مسابقة الطالبة المثالية فازت الطالبة أزهار أحمد عبد العال المركز الأول، والطالبة سلمي محمد محمد جامعة المنوفية المركز الثاني، وفازت الطالبة ريناد أحمد عبيد جامعة الأقصر بالمركز الثالث.

وفي الجوائز الجماعية جاءت جامعة المنوفية في المركز الأول، والفيوم في المركز الثاني، والإسكندرية الثالث.

وفي مسابقة سفراء النوايا الحسنة فازت جامعة بنها بجائزة سفير ونائب سفير قطاع القاهرة الكبرى، وفازت جامعة الزقازيق بجائزة سفير ونائب سفير وسط وجنوب الدلتا، وفازت جامعة سوهاج بجائزة سفير ونائب سفير قطاع وسط وجنوب الصعيد، وفازت جامعة كفر الشيخ بجائزة سفير ونائب سفير قطاع شمال الدلتا والساحل، وفازت جامعة الفيوم بجائزة سفير ونائب سفير شمال الصعيد، وفازت جامعة قناة السويس بجائزة سفير ونائب سفير قطاع السويس والقناة.

وشهد حفل الختام حفل فني قدمه كورال جامعة الفيوم، بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية والشعرية قدمها الطلاب من ذوي الهمم.