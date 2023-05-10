أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس المتهمين في واقعة مقتل مالك مخبز بقليوب، خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر، وتوفي أثناء تقديم العلاج.

انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "ع ع م"، 42 سنة، صاحب مخبز، مصاب بطلق ناري بالصدر، وتوفي فور نقله للمستشفى، وبين "أ ج ر"، 40 سنة، صاحب مخبز، وشقيقه "م ج ر"، 45 سنة، صاحب مصنع حلويات، مقيمين منطقة قليوب البلد دائرة القسم، بسبب الخلاف على تجميع بطاقات التموين من المواطنين لصرف الخبز، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح "فرد خرطوش"، وفرا هاربين.

جرى بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات لذات العيار، جرى تحرير المحضر اللازم للمتهمين وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.