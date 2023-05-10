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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المُقاومة الفلسطينية بغزة تقصف مستوطنات ومدنا إسرائيلية ردًا على عدوان الاحتلال

المُقاومة الفلسطينية
المُقاومة الفلسطينية
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قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء، مستوطنات ومدن إسرائيلية، من بينها "تل أبيب"، بعشرات الصواريخ، ردًا على العدوان الإسرائيلي المُستمر على القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 16 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه سُمع دوي انفجارات في منطقة "ريشون لتسيون" و"جوش دان" و"رامات جان" و"حولون" في "تل أبيب" بوسط إسرائيل.

وطالت صواريخ المقاومة مدن أسدود وعسقلان و"سديروت" و"نتيفوت" و"مفلاسيم"، بعدما دوت صافرات الإنذار فيها، وسقط صاروخ على منزل في "سديروت".

وقالت القناة الـ "13" الإسرائيلية إن نحو 100 صاروخ أطلقت من قطاع غزة على الكيان خلال ساعة واحدة. وأصيب مستوطنون بجروح مُتفاوتة خلال التدافع اثناء الهروب إلى الملاجئ.

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