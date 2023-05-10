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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تكريم رانيا فريد شوقي في مهرجان الداخلة الدولي بالمغرب

مهرجان الداخلة الدولي
مهرجان الداخلة الدولي بالمغرب
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أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الداخلة في جنوب المغرب ، عن تنظيم دورته الحاديه عشرة، وذلك من 2 إلى 8 يونيو وبحضور عربي وإفريقي متنوع.

وصرح المنظمون في بيان بأن الدورة ستشهد مشاركة 20 فيلما في المسابقات الرسمية من دول عدة مثل السنغال، وكوت ديفوار، ورواندا، وأنجولا، وأوغندا، وأفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وبوركينا فاسو، ومصر، والكاميرون، وتونس، والصومال، وغانا، وموريشيوس، و المغرب البلد المنظم.


وستترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل فريدا إيكوتو رئيسة شعبة الدراسات الأفريقية بجامعة ميشيجن، فيما سيرأس الإعلامي والناقد السينمائي المغربي بلال مرميد لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير.

حيث تتميز هذه الدورة بتكريم الفنانة رانيا فريد شوقي ، والفنانة المغربية أسماء الخمليشي والمخرج الأنجولي زيزي كامبوا .
كما أشار المنظمون أن برنامج الدورة يشمل "تنظيم ندوات ولقاءات فنية وورشات تكوينية لفائدة الشباب وماستر كلاس عن عرض آخر الإنتاجات السينمائية المغربية".

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