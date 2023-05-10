برنامج الغذاء العالمي يحذر: الجوع يستعد ليسجل رقما قياسيا عاليا في السودان

حذر برنامج الغذاء العالمى من أن الجوع يستعد لتسجيل رقم قياسي عال فى السودان، وذلك مع استمرار القتال.

وتوقعت المنظمة الدولية - فى تقرير له اليوم الأربعاء فى جنيف - أن ينزلق ما بين 2 إلى 2.5 مليون شخص إضافي في السودان في الأشهر المقبلة إلى الجوع نتيجة للعنف المستمر في البلاد.

ولفتت إلى أن هذا من شأنه أن يأخذ انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان الى مستويات قياسية خاصة مع تأثر أكثر من 19 مليون شخص أي خمسي السكان.

تقرير برنامج الغذاء توقع حدوث أكبر ارتفاعات في انعدام الأمن الغذائي في ولايات غرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال دارفور كما توقع ارتفاعا فى تكلفة المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 25 % في الأشهر الثلاثة الى الستة المقبلة وذلك إذا مُنع المزارعون من الوصول إلى حقولهم وزراعة المواد الغذائية الأساسية بين مايو ويوليو.

وقال التقرير إن انعدام الأمن والعنف أجبر البرنامج الأممى على إيقاف عملياته مؤقتا في السودان لكنه أعاد تشغيلها منذ الأسبوع الماضي ووصل الى أكثر من 35 ألف شخص بالغذاء المنقذ للحياة.

ونوه التقرير الى ان العمليات تركز على مساعدة ما مجموعه 384 ألف شخص بما في ذلك العائلات التي فرت مؤخرا من الصراع واللاجئين الموجودين مسبقًا والنازحين داخليا والمجتمعات الضعيفة التي تستضيفهم في ولايات القضارف والجزيرة وكسلا والنيل الأبيض.

لفت البرنامج إلى أن الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة التي يديرها بدأت أيضا اتصالات جوية منتظمة بين بورتسودان وأديس أبابا لتسهيل النقل الأمن للعاملين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية والمساعدات الحيوية.

وأفادت المنظمة الدولية بأنها ستزيد من مساعداتها الطارئة فى الأشهر المقبلة لدعم 4.9 مليون شخص ضعيف في المناطق التي يسمح بها الوضع الأمني، بالإضافة إلى الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعلاجه لنحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.

وذكرت المنظمة أن برامجها في السودان كانت تعانى من فجوة تمويلية تزيد عن 300 مليون دولار لعملياته المنقذة للحياة وذلك قبل اندلاع الصراع متوقعة أن تزداد الاحتياجات بشكل كبير مع الأزمة.

البرنامج الأممى حذر أيضا من أن استجابته لاحتياجات الفارين الى البلدان المجاورة للخطر بسبب انخفاض مستوى التمويل فى تشاد، وأشار إلى أنه قدم على وجه السرعة مساعدات غذائية طارئة للوافدين الجدد حيث وصل حتى الآن إلى أكثر من 16 ألف شخص.

المنظمة وفيما يخص الوافدين ألى مصر (والتى تشهد أكبر تدفق للاجئين) من السودان قال إنه يعمل مع الحكومة والهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدة الغذائية لهؤلاء وأنه قد تم تسليم أكثر من 20 طنا متريا من المواد الغذائية المدعمة الى نقطتي الدخول وتقوم حاليا هيئة الإنصاف والمصالحة بتوزيعها واضاف برنامج الغذاء العالمى أنه ينسق مع الحكومة المصرية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبدء التوزيع الفوري للأغذية الطارئة لحصص غذائية جاهزة للأكل للأسر النازحة الوافدة من السودان.