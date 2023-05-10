بلومبرج: الجيش السوداني والدعم السريع يقتربان من توقيع اتفاق في جدة

اقترب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية في مدينة جدة السعودية، يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى العاصمة الخرطوم.

وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء أن المحادثات في جدة اقتربت من الوصول إلى توقيع اتفاق بشأن وصول المساعدات إلى الخرطوم، وقال مسؤولون كبار في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إن القادة في السودان على وشك التوقيع على إعلان مشترك سيسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم، مع احتمال نشر قوات الاتحاد الأفريقي لتأمين المطار.

وأوضحت "بلومبرج" أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في مراحله الأخيرة وقد يوفر إطارا لنقل المساعدات جوا إلى الخرطوم.

ونقلت "بلومبرج" عن حسيت لبات، كبير مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، قوله اليوم الأربعاء: "آخر المعلومات التي حصلنا عليها حتى وقت متأخر من أمس هي أن الأطراف في جدة ستكون قادرة على التوقيع على وثيقة بشأن المسألة الإنسانية".

وأضاف أن "المناقشات جارية" حول كيفية قيام قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بتأمين المطار الذي تضرر بشدة من القتال، تقود الولايات المتحدة والسعودية المحادثات في جدة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منتصف شهر أبريل الماضي، وتسبب في أزمة إنسانية وتوفي 570 شخصا على الأقل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما أصيب أكثر من 5000 آخرين.

وفر عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول الجوار، وسارعت بعض الدول في إجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها من السودان.