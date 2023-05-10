القبة الحديدية تسقط 9 صواريخ في سماء مستوطنة سديروت المحتلة

أعلنت بلدية مستوطنة سديروت المحتلة، اليوم الإربعاء، إطلاق 9 صواريخ باتجاه المستوطنة، مؤكدة أن القبة الحديدية تمكنت من إسقاطهم جميعا.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، قد أعلن أن مجلس الجامعة العربية سيعقد جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، في دورة غير عادية، لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف العكلوك في تصريح صحفي، أن الاجتماع سينعقد بناءً على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، لافتًا إلى أن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.