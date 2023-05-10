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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعاون بين مديرية "قوى عاملة أسيوط" و"الجامعة" بالتدريب المهنى

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نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط زيارة لجامعة أسيوط، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في مجالي التدريب المهني  والتطوير والشراكة المجتمعية، وكذلك تسخير الإمكانيات التي يمتلكها الطرفين من أجل خدمة شباب الخريجين والطلاب وتدريبهم على تلك المهن المطلوبة وإتاحة إمكانات الكليات العملية العريقة داخل الجامعة فى الإشراف على قياس مستوى المهارة للشباب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ببحث آليات جديدة وأساليب فاعلة لتأهيل خريجين يستطيعوا تلبية احتياجات سوق العمل فضلاً عن إصقالهم بمهارات تتماشى مع تلك الإحتياجات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للشباب من الجنسين.

وأوضح علي سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط اليوم الأربعاء ، تنظيم زيارة إلى الجامعة إستقبله خلالها الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في مجالي التدريب المهني  والتطوير وإتاحة إمكانات الكليات العملية داخل الجامعة فى الإشراف على قياس مستوى المهارة للشباب، فضلاً عن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس للشراكة في العملية التدريبية بالقوى العاملة، وكذلك عقد ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها بالشراكة داخل الجامعة وملتقيات السلامة والصحة المهنية .

وأضاف مدير المديرية: مناقشة إعداد بروتوكول تعاون بين الطرفين  في مجال  التدريب المهني للشباب من الجنسين بالمحافظة والذى تقدمه المديرية مجاناً لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة سواء من الحاصلين على المؤهلات العليا او المتوسطة او بدون مؤهل ، وذلك لتدريبهم وإصقال مهارات على المهارات التى يحتاجها سوق العمل.

وحضر اللقاء  الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف العام على وحدة نقل التكنولوجيا بالجامعة، والدكتور حمدى زيدان أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة ومدير الوحدة.

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