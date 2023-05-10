ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الحزن يخيم على قرية المعنا.. أهالي قنا ينتظرون جثمان الكاتب الراحل محمود بكري

الكاتب الراحل محمود
الكاتب الراحل محمود بكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خيمت حالة من الحزن والألم على قرية المعنا بمحافظة قنا، عقب وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري ابن قرية المعنا مساء أمس عقب معاناة كبيرة مع المرض استمرت إلي أكثر من ٧٠ يوما داخل المستشفي العسكري بالقاهرة. 

ووصل الكاتب الصحفي مصطفي بكري إلى قرية المعنا وتم تجهيز صوان العزاء، وذلك لتنفيذا وصية الكاتب محمود بكري بدفنه في مقابر الأسرة بالقرية وإقامة العزاء وسط محبيه وأقاربه.

هذا ومن المتوقع وصول الجثمان عقب صلاة العصر وإقامة صلاة الجنازة عليه ويستمر العزاء ثلاثة أيام وعقب ذلك يقام عزاء أخر في القاهرة في محل إقامة الراحل. 

الكاتب الصحفى صلاة الجنازة مصطفي بكر مقابر الاسرة صلاة العصر