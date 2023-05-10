وصفة منزلية بسيطة لعلاج حب الشباب.. هاني الناظر يؤكد: نتائجها مضمونة

نشر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، وصفة طبية بسيطة لعلاج مشكلة حب الشباب خاصة في فصل الصيف وفي ظل ارتفاع أسعارها.

وقدم الناظر وصفة بسيطة وسهلة في متناول الجميع وأكد أن نتائجها مضمونة؛ إذ قال: "كثير من البنات والشباب يعانون من مشكلة حبوب الشباب ويحتاجون مستحضرات موضعية في صورة غسول لعلاج هذه المشكلة ولكن للاسف اسعار تلك المستحضرات اصبحت مرتفعة هذه الايام!! لهذا اقدم لكم كطبيب أمراض جلدية هذه الوصفة الطبية البسيطة لعلاج هذه المشكلة والتي يمكن تحضيرها في المنزل وهي عبارة محلول مكون من ملح الطعام مضاف اليه الماء بنسبة ٩:١ أي مقدار ملح يذاب جيدا في تسعة مقادير ماء ويتم غسل الوجه به يوميا صباحا ومساء وبصفة روتينية ويعطي نفس نتيجة المستحضرات الدوائية وبكدة نوفر فلوس الكشف والعلاج … وربنا يحفظ بناتنا وشبابنا".

ويأتي موسم الصيف حاملًا معه الترفيه والاستمتاع بالعطلات والنزهات وسط الطبيعة، ولكن تأتي معه بعض الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا والتي يجب أن نقي أنفسنا منها، تعرف على أهمها في ما يأتي، تزداد فرص هذه الأمراض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الفيروسات في الجو.