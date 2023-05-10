أمير كرارة يستأنف تصوير "البعبع"

يستأنف الفنان أمير كرارة وفريق عمل فيلم “البعبع” تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ٣ أشهر، لانشغال البطل بتصوير مسلسله الرمضاني سوق الكانتو، والذي نافس به فى الماراثون الرمضاني الماضي.

ويتبقى لفريق عمل الفيلم ما يقرب من أسبوعين تصوير وذلك استعدادا لطرحه بالسينمات.

ويلعب كرارة خلال أحداث الفيلم شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، و يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن توتا ) العديد من المواقف.

فيلم البعبع يشارك به مجموعة من النجوم منهم ياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وغيرهم من الفنانين.