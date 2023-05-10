دماء على رغيف العيش| مقتل صاحب مخبز على يد عاطل بالمطرية

شهدت منطقة المطرية بالقاهرة واقعة ماساوية، عندما أقدم شاب فى العقد الثانى من العمر على إنهاء حياة صديقه طعنا بسلاح أبيض «مطواة» وتركه غارقًا فى دمائه ولاذ بالفرار.

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الساعة الثالثة عصرًا، الأجواء هادئة فى المنطقة كما اعتادته بهدوئها وصفائها، ولكن هناك أمرا ما قد عكر صفوها، صوت صراخ وعويل لإحدى السيدات حزنا على مقتل نجلها على يد صديقه بسلاح أبيض مطواة أصبح حديث أهالى المنطقة.

«البوابة نيوز» كشفت تفاصيل تلك الواقعة النكراء التى شهدتها المنطقة من خلال شهود العيان، حيث قال أحمد، عامل بمخبز خاص بالمتوفى، أن المتهمين اعتادوا على الوقوف أمام منزل الضحية لبيع المواد المخدرة بالشارع وحينما طردهم من أسفل المنزل قائلا لهم: «متقفش تحت بيتى ولا أكلم البوليس»، كانت تلك الكلمات هى الكفيلة بإشعال العداء بين المتهمين والضحية وتعدوا على شقيقه وترصدوا له أكثر من مرة للنيل منه.

وفى يوم الواقعة، وأثناء توجه الضحية للمخبز الخاص به تفاجأ بوجود المتهم «ع. م» وشقيقة أسفل المنزل وأثناء محاولته للتحدث معهم نشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهم على الآخر، وحضر أنصار المتهم يحملون زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء وحاول شقيق المتهم التصدى لهم، ولكن الضحية منعه من الاقتراب إليهم ومحاولة التسلل لهم حتى تحضر الأجهزة الامنية وتلقى القبض عليهم.

وأشار الشاهد، إلى أنه عقب عدة مناوشات بين المتهمين والضحية وشقيقه، باغت المتهم الضحية بـ3 طعنات نافذة بالصدر بسلاح أبيض مطواة فأرداه قتيلا أثناء جلوسه أمام المخبز الخاص به وسقط مغشيا عليه غارقا فى دمائه على أقفاص الخبز، وحاول أهالى المنطقة إنقاذه ولكنه لقى مصرعه قبل وصوله للمستشفى.

وأوضح، أن الضحية كان محبوبا من الجميع يعمل بمخبز والده وجميع أهالى المنطقة يشهدون له بحسن الخلق وعدم افتعال المشاجرات يوما مع أحد من الأهالى بالمنطقة، وأن المتهم وأصدقاءه هم من بدأوا بافتعال المشاجرات بسبب طردهم الضحية من أسفل منزله.

وأضاف، أن الضحية لديه 3 أبناء طفلان وفتاة، وجميعهم فى حالة حزن على فراق والدهم وقتله أمام أعينهم بطريقة بشعة، والجميع يطالب بالقصاص من المتهم ومعاونيه فى الواقعة وسرعة تقديمهم للعدالة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ويدعى «ع. م» 39 سنة، مصاب بطعنة بـ3 طعنات ولقى مصرعه على إثرها، وبالانتقال إلى محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بقيام المتهم بإصابة الضحية بسلاح أبيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة خلافات بينهما.

وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بتشريح جثة الضحية والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعى وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الموعد المحدد.