محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية

كرم الدكتورأحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية علي مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتيرعام المحافظة المساعد، ورانيا حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والأمهات المكرمات، وأسرهن.

خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، مثمناً الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن التنشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، تقديراً لما تبذله من مجهودات تسهم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تشارك في بناء مجتمع صالح.

وخلال الفعاليات أستمع المحافظ لمطالب عدد من الأمهات، بشأن تدبير فرص عمل لأولادهن بالقطاع الخاص، أو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تدر لهم دخلاً يساعدهم علي متطلبات الحياة، وفي هذا الصدد، وجه المحافظ مدير وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إيجاد الحلول المناسبة لطلباتهن.

وفى ختام اللقاء قام محافظ الفيوم، بتسليم الأمهات المثاليات شهادات التقدير والمبالغ المالية، تقديراً لدورهن، وقصص كفاحهن التي تعبر عن حجم العطاء والتضحيات التي قدموها لأبنائهن.

جدير بالذكر، أنه قد تم الإعلان عن مسابقة الأم المثالية علي مستوى الديوان العام والوحدات المحلية التابعة، خلال شهر يناير 2023، وتقدم للمسابقة 18 أما، وتم تشكيل لجنة لإختيارالأمهات الفائزات بالمسابقة، وقد اختارت اللجنة 10 أمهات مثاليات، اثنتان منهن من الديوان العام والباقي من مختلف مراكز المحافظة.