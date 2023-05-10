"التصديري للصناعات الكيماوية" يقدم 4 برامج تدريبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم عن إطلاق برنامج تطوير الموردين للشركات الصغيرة والمتوسطة اعضاء المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال مايو الجاري.

يستهدف البرنامج دعم وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الكيميائية وفقًا لمتطلبات السوق واعدادها للتكامل علي نحو أفضل في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وينقسم البرنامج إلي أربعة برامج تدريبية هي (كفاءة استخدام الطاقة والموارد ، التحول الرقمي وتطبيق الإدارة المالية ، التمويل )والموعد النهائي لتقديم الطلبات لهذه البرامج الثلاثة هو 31 مايو 2023 اما البرنامج الرابع و هو تطوير وتنمية الأعمال التجارية في الموعد النهائي لتقديم طلباته هو 20 مايو 2023.

من جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الصناعة المصرية قادرة على الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا. وقال "إن التعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في قطاع الصناعات الكيماوية يساهم في توفير التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء مع المجلس التصديري حيث يسعي المجلس في العمل على مساعدة الشركات الأعضاء لتطوير العمليات التصنيعية والإنتاجية والتسويقية للخروج بمنتجات قابلة للمنافسة الدولية والتصدير.

وأشار إلى أنه قد بلغ إجمالي عدد مصانع الصناعات الكيماوية في القطاع الرسمي المسجل في اتحاد الصناعات نحو 17272 مصنع يستأثر قطاع البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات على 9877 مصنع منها ومصانع إدارة المخلفات على 1903 مصنع، والورق والكرتون على نحو 865 و البويات نحو1200 مصنع، والمنظفات نحو 927 والكيماويات المتنوعة والأسمدة نحو 2500 مصنع.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزز من دور المجلس في تطوير وإعداد جاهزية الشركات الأعضاء للتصدير بشكل فعال.