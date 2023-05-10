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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد ومانشستر سيتي يتعادلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وريال
مانشستر سيتي وريال مدريد
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، في اللقاء الذي جمع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف النادي الملكي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني، أدرك كيفين دي بروين التعادل للنادي السماوي في الدقيقة 67 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك تيبو كورتوا.

وشهدت المباراة حصول كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على كارت أصفر في الدقيقة 68 عقب تسجيل هدف مانشستر سيتي.

وبهذا التعادل، تأجل حسم التأهل إلى نهائي دوري الأبطال إلى لقاء العودة في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، يوم الأربعاء 17 مايو.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بينما تأهل ريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

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