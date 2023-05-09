غلق كلي لمطلع كوبري متحف الحضارة لتنفيذالربط بمحور ياسر رزق

تجري إدارة المرور أعمال غلق كلى لمطلع كوبرى متحف الحضارة أعلى كوبرى التونسى "محور الأوتوستراد" للقادم من أسفل الدائرى تجاه شارع الفسطاط لتنفيذ أعمال ربط كوبرى متحف الحضارة بمحور ياسر رزق .

وذلك على النحو التالى :

القادم من أسفل الطريق الدائرى تجاه شارع الفسطاط استكمال السير أعلى كوبرى التونسى فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الأباجية فمطلع كوبرى الحضارة تجاه شارع الفسطاط .. وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الأربعاء الموافق 2023/5/10 ولمدة شهر .

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.