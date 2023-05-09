دوري أبطال أوروبا.. دي بروين يتعادل لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

تعادل فريق مانشستر سيتي مع مضيفه ريال مدريد، بهدف لمثله، خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز كيفين دي بروين هدف التعادل للفريق السماوي في الدقيقة 67 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك تيبو كورتوا، فيما سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف النادي الملكي في الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي.

وسط الملعب: إليكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بينما تأهل ريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.