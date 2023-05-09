علماء يتمكنون من زراعة "حاسوب" داخل دماع كائن حي

تمكن علماء صينيون من زرع جهاز حاسوب كمبيوتر بنجاح في دماغ قرد، وتمكن القرد بعد ذلك من التحكم في ذراع آلية، وتم إجراء هذه التجربة لأول مرة، بحسب ما أعلنته جامعة نانكاي.

ووضع العلماء دعامة في وريد وداجي الذي ينقل الدم من الرأس إلى القلب، وذلك لتوجيه مستشعر نشاط الدماغ إلى القشرة الحركية لدى القرد.



وقالت الجامعة: "يمكن لتقنية واجهة الدماغ والحاسوب تحويل إشارات مخطط كهربية الدماغ إلى تعليمات تحكم، وبالتالي مساعدة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الحركة، مثل السكتة الدماغية والتصلب الجانبي الضموري وما إلى ذلك على التفاعل مع الأجهزة الخارجية وتحسين حياتهم".



بعد ذلك، كان الحيوان قادرًا على التحكم بنشاط في الذراع الآلية. هذه التكنولوجيا آمنة لأنها لا تتطلب حج القحف (عملية جراحية يتم فيها إزالة جزء من الجمجمة مؤقتاً للوصول إلى المخ) - فهي تتصل بالدماغ من خلال الأوعية الدموية.

في الوقت نفسه، يؤكد الباحثون أنه في الوقت الحالي لا يزال من المستحيل تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر. ويجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل ذلك.