سامى مغاورى: تكريم المركز الكاثوليكى للسينما أسعدنى

وجه الفنان سامى مغاورى الشكر للمركز الكاثوليكى المصرى للسينما على تكريمه فى دورة المهرجان ال ٧١ .

وتابع مغاورى فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سعيد بالتكريم وسط قامات فنية كبيرة مثل الفنان يحيى الفخرانى، محمود حميده، مدحت صالح، هناء الشوربجى، والمخرجة القديرة إنعام محمد على وغيرهم ممن أثروا الفن العربى بفنهم.

وأوضح أن التكريم ليس لعمل فنى أو جودة التمثيل والأداء، وإنما يشمل كل ذلك مع الإلتزام المهنى والوطنى .

يذكر أن الفنان سامى مغاورى يستعد لعرض مسلسل "اللعبة ٤" منتصف الشهر الجارى، بطولة شيكو، هشام ماجد، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، مى كساب والإخراج معتز التونى.