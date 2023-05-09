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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سامى مغاورى: تكريم المركز الكاثوليكى للسينما أسعدنى

سامى مغاورى
سامى مغاورى
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وجه الفنان سامى مغاورى الشكر للمركز الكاثوليكى المصرى للسينما على تكريمه فى دورة المهرجان ال ٧١ .

وتابع مغاورى فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سعيد بالتكريم وسط قامات فنية كبيرة مثل الفنان يحيى الفخرانى، محمود حميده، مدحت صالح، هناء الشوربجى، والمخرجة القديرة إنعام محمد على وغيرهم ممن أثروا الفن العربى بفنهم.

وأوضح أن التكريم ليس لعمل فنى أو جودة التمثيل والأداء، وإنما يشمل كل ذلك مع الإلتزام المهنى والوطنى .

يذكر أن الفنان سامى مغاورى يستعد لعرض مسلسل "اللعبة ٤" منتصف الشهر الجارى، بطولة شيكو، هشام ماجد، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، مى كساب والإخراج معتز التونى.

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IMG_20230509_212143
سامي مغاوري مغاوري شيكو المهرجان الكاثوليكى للسينما هشام ماجد