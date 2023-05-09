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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمين عام "التعاون الخليجي" يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديد للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، مشيرا إلى أنه يعد انتهاكا صارخا تقوم بها سلطات الاحتلال.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارساته العدوانية والتي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وجدد البديوي تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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