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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس "النواب البحريني" يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع روسيا

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن سلمان المسلم
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أكد رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد بن سلمان المسلم، حرص بلاده على تعزيز مسارات التعاون مع روسيا على الأصعدة كافة، ودعم العلاقات البرلمانية المشتركة، بما يسهم في تحقيق المصالح الثنائية بين البلدين.

وأشاد رئيس مجلس النواب - خلال لقائه، اليوم الأحد، وفدا روسيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بـ"العلاقات البحرينية الروسية المتميزة".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية المشتركة، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية.

مجلس النواب البحرينى روسيا أحمد بن سلمان المسلم