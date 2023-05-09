عمرو يوسف يهنئ محمد ممدوح بعيد ميلاده بـ"فيديو ساخر"

نشر الفنان عمرو يوسف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو يجمعه بالفنان محمد ممدوح.

https://www.instagram.com/reel/CsBtupGgdtR/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

وعلق على الفيديو "شاهد قبل الحذف، خناقة فيديو من خمس سنين بين عمرو وتايسون، فيديو كل سنه وانت طيب يا صاحبى ودايما الممثل الكبير إللى مشرفنا".

وظهر فى الفيديو عمرو يوسف مع تايسون يتعارك كل منهم بالعصا "التحطيب" بشكل كوميدى، فى وجود الفنان أحمد مالك.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك الفنان محمد ممدوح الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ظرف أسود"، "جراند أوتيل" ، وأفلام "كدبة كل يوم" ، "أولاد رزق".